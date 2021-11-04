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Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина

Четверг, 4 ноября 2021, 05:34
Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина
фото из открытых источников

На климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран, среди которых Украина, согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля.

Источник: The Guardian

Детали: Страны-потребители угля, включая Канаду, Польшу, Украину и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии.

Более богатые и более крупные страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х.

Страны-подписанты обязуются отказаться от строительства новых угольных электростанций и инвестирования в эту сферу.

Цель "оставить уголь в истории" была ключевым вопросом для Великобритании как хозяина саммита COP26, который должен поставить мир на путь ограничения глобального отопления.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из наибольших причин выбросов парниковых газов, а использование загрязняющего окружающей среды топлива возобновилось после временного снижения выбросов, вызванного прошлогодними карантинами.

Знать больше: Главный климатический саммит COP26: почему это важно и итоги первого дня

Напомним:

  • 26COP (COP - Conference of the Parties) длится с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго.
  • СОР26 называют решающей для борьбы с климатическими изменениями.

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Темы: угольклимат
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