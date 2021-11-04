В Украине рекордные 27 377 случаев Covid за сутки, общее количество жертв – более 70 тысяч

За сутки 3 ноября в Украине зафиксировали 27 377 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 699 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 472 человека, выздоровели 12 464 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: До сих пор максимальный суточный прирост больных составлял 26 870, он был зафиксирован 29 октября (за сутки 28 октября). Антирекордной смертностью остается 734 летальных исхода на утро 26 октября.

Среди более 27 тысяч больных 1 787 детей и 426 медработников.

Наибольшее количество случаев заболевания в эту среду зафиксировали в Днепропетровской (2 254) и Одесской (1 899) областях, в г. Киев (1 836), в Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.

Летальных случаев больше всего за последние сутки зарегистрировали в Донецкой (68) и Днепропетровской (57) областях, в Киеве (41) и в Киевской области (38), во Львовской (34), Житомирской и Черниговской (по 32) областях.

За все время пандемии в Украине заболели Covid по меньшей мере 3 миллиона человек, умерли от него уже более 70 тысяч человек: с начала марта 2020 года коронавирус обнаружили у 3 006 463 жителей Украины, из них умерли 70 146 человек, выздоровели – 2 479 138 человек.

Сейчас в активной фазе болезнь есть у 457 179 жителей страны.

ПЦР-тестирований за все время проведено 14 658 956.

За последние сутки провели 155 405 тестов: методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60 193.

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