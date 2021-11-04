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Еще одна область вернулась в желтую зону, в красной – 16 регионов Украины

Четверг, 4 ноября 2021, 11:01
Фото Эльдара Сарахмана, УП

По состоянию на 4 ноября в красной зоне эпидемической опасности остаются Киев и 15 областей Украины, в желтой зоне – кроме Закарпатской и Кировоградской теперь еще Тернопольская.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: К красной зоне эпидопасности отнесены Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

В оранжевой зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

Тернопольская область перешла из оранжевой в желтую зону, составив компанию Закарпатской и Кировоградской областям.

В Тернопольской области 3 ноября перестал зашкаливать показатель уровня госпитализации.

 

Уровень загруженности больными коек с кислородом в больницах критический в 15 регионах, включая столицу.

Темы: эпидемиякарантинТернопольская область
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