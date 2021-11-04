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В "Борисполе" задержали гражданина Китая, разыскиваемого Интерполом

Четверг, 4 ноября 2021, 13:10
фото: ГПСУ

В столичном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Китая, разыскиваемого за коррупцию и должностные преступления.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В аэропорту "Борисполь" 3 ноября пограничники задержали международного преступника.

Во время пограничного контроля на прилетевшего рейсом "Стамбул-Киев" гражданина Китая сработала международная база данных Интерпола.

Мужчину разыскивали за коррупцию и должностные преступления.

Задержанный передан полиции и также о нем проинформировали украинское бюро Интерпола.

Украинская правда
Темы: БориспольИнтерполКитай
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