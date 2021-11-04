В "Борисполе" задержали гражданина Китая, разыскиваемого Интерполом
Четверг, 4 ноября 2021, 13:10
В столичном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Китая, разыскиваемого за коррупцию и должностные преступления.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: В аэропорту "Борисполь" 3 ноября пограничники задержали международного преступника.
Во время пограничного контроля на прилетевшего рейсом "Стамбул-Киев" гражданина Китая сработала международная база данных Интерпола.
Мужчину разыскивали за коррупцию и должностные преступления.
Задержанный передан полиции и также о нем проинформировали украинское бюро Интерпола.
Украинская правда