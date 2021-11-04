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Минкульт внес российского юмориста Галкина в "черный" список

Четверг, 4 ноября 2021, 13:26
Максим Галкин. фото из Википедии

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Согласно данным в перечне, Галкин внесен 3 ноября.

На 4 ноября всего в "черном" списке 259 деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Справка: 45-летний пародист, телеведущий, актер, певец, шоумен Максим Галкин - муж российской певицы Аллы Пугачевой.

Украинская правда
Темы: СБУМинкультурыРосcия
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