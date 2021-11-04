Минкульт внес российского юмориста Галкина в "черный" список
Четверг, 4 ноября 2021, 12:26
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Источник: сайт Минкульта
Детали: Согласно данным в перечне, Галкин внесен 3 ноября.
На 4 ноября всего в "черном" списке 259 деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Справка: 45-летний пародист, телеведущий, актер, певец, шоумен Максим Галкин - муж российской певицы Аллы Пугачевой.
Украинская правда