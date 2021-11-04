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Верещук сделали министром

Четверг, 4 ноября 2021, 13:52
Ирина Верещук. фото bp ее Facebook

Верховная Рада назначила нардепа "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: трансляция заседания ВР, представитель фракции СН Юлия Палийчук в Телеграмм

Детали: "За" – 260 голосов нардепов.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил заявление Верещук о сложении депутатских полномочий в связи с назначением в Кабмин. Его поддержали голосованием 318 нардепов.

Верещук приняла присягу министра.

Вместо Верещук в парламент войдет 140-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" Сергей Кострийчук.

Кострийчук в команде СН с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – председатель контрольно-ревизионной комиссии, отмечает пресс-секретарь фракции СН Юлия Пайчук.

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Украинская правда
Темы: Кабинет министровВерховная РадаСлуга народа
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