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В Киево-Печерской Лавре произошел пожар

Четверг, 4 ноября 2021, 15:17
фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на территории Киево-Печерской Лавры, который произошел в мастерской по росписи икон.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры".

Детали: Пожар возник в 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю (площадь уточняется).

В 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв.м, а в 14:45 - ликвидирован.

К тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Причина пожара будет установлена ​​правоохранительными органами.

Украинская правда
Темы: пожарКиеврелигия
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