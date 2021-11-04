В Киево-Печерской Лавре произошел пожар
Четверг, 4 ноября 2021, 14:17
Спасатели ликвидировали пожар на территории Киево-Печерской Лавры, который произошел в мастерской по росписи икон.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры".
Детали: Пожар возник в 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю (площадь уточняется).
В 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв.м, а в 14:45 - ликвидирован.
К тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
Украинская правда