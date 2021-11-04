Арахамия: общество в Украине сейчас не воспримет женщину-министра обороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в настоящее время Украина не готова к женщине в должности министра обороны.

Источник: брифинг Арахамии 4 ноября в кулуарах Рады

Прямая речь: "Мы считаем, что женщина-министр обороны вообще сейчас не будет воспринята обществом, потому что общество не привыкло…

Даже сейчас вопрос по Резникову, он военнообязан, но сейчас не военный. И уже у нас есть вопросы, а если бы это была женщина, то вообще сказали бы "война на дворе, а вы женщину ставите".

Мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг, возможно, через несколько лет может быть и женщина министром обороны, но сейчас в восприятии общества нет такого".

Детали: По словам Арахамии, у общества стереотипное видение министра обороны: "боевой генерал".

Он отметил, что в Украине постепенно уходят от этого. В частности, министерство выполняет менеджерскую функцию и обеспечивает потребности армии посредством Генштаба, где и должны работать квалифицированные военнослужащие.

Глава партии "СН" добавил, что в Европе и странах-НАТО некоторые министерства обороны возглавляют женщины.