Путин и Лукашенко закрепили свой союз декретом

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Источник: "Медуза", "РИА Новости"

Детали: Подписание состоялось на онлайн-заседании высшего госсовета Союзного государства.

Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 года.

Как подчеркнул Путин, подписание декрета об интеграции — это шаг вперед, который идет на пользу жителям обеих стран и "не связан с внутриполитической ситуацией".

Кроме того, лидеры приняли концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину. Как отметил во время заседания Лукашенко, государства намерены усиливать региональную группировку войск, которая уже служит надежным щитом.

Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.

Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.

О 28 союзных программах сообщается лишь в общих чертах, подробности их реализации пока неизвестны.

Декрет об интеграции России и Беларуси в Союзное государство фото: "пул первого"

Предыстория: 28 союзных программ были согласованы Путиным и Лукашенко на встрече в сентябре в Москве. Затем они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства.

Российские и белорусские власти с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. В 2019-2020 годах переговоры строились вокруг 31 "дорожной карты", включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления. Проекты этих "дорожных карт" никогда не публиковали. Белорусские жители устраивали акции протеста против планов интеграции с Россией.