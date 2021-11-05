Умер руководитель киевского театра на Подоле Малахов

Скончался украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

Источник: дочь режиссера Даша Малахова в facebook

Прямая речь: " Во вторник утром папу забрали по скорой (время ожидания в Киеве 5 часов) и начался ад.

В течении двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо.

Сейчас диагноз установлен – о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно".

Детали: Впоследствии Малахова сообщила о смерти отца фразой: "Лети, родной мой".

Режиссер скончался на 68-м году жизни.

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, народный артист Украины, художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года.