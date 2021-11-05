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За сутки в Украине прибавилось более 26 тысяч новых больных ковидом, среди них 1 654 детей

Пятница, 5 ноября 2021, 07:16
За сутки в Украине прибавилось более 26 тысяч новых больных ковидом, среди них 1 654 детей

За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 696 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 1 654 детей и 488 медработников.

Было госпитализировано 5497 человек; летальных исходов – 696, выздоровел 13 281 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 032 951 человек; поправились 2 492 419 человек; 70 842 человек умерли. Было проведено ПЦР-тестирований – 14 730 826.

Украинская правда

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