За сутки в Украине прибавилось более 26 тысяч новых больных ковидом, среди них 1 654 детей

За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 696 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 1 654 детей и 488 медработников.

Было госпитализировано 5497 человек; летальных исходов – 696, выздоровел 13 281 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 032 951 человек; поправились 2 492 419 человек; 70 842 человек умерли. Было проведено ПЦР-тестирований – 14 730 826.