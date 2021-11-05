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Одну дозу вакцины от коронавируса получили уже более 11 миллионов украинцев

Пятница, 5 ноября 2021, 07:48
Одну дозу вакцины от коронавируса получили уже более 11 миллионов украинцев
фото: Covid-19 vaccination

Более 11 миллионов украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За прошедшие сутки в Украине 270 320 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 18 848 929 прививок.

В Минздраве напоминают: 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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