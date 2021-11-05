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ГБР сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу

Пятница, 5 ноября 2021, 10:07
ГБР сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу
Виктор Янукович. фото ТАСС

Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора утром 5 ноября сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.

Источник: пресс-центр ГБР, пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Сообщение о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлено по последним известным местам жительства экс-президента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту, копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам".

Детали: По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:

- совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

- причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

- превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам и интересам юридических лиц;

- незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Отмечается, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Что предшествовало: По постановлению следствующего судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя ГБР 2 августа 2021 года предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главного подозреваемого.

Также следователем судьей рассматривается ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичГБР
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