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СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством РФ, собиравшего тайные военные документы

Пятница, 5 ноября 2021, 10:17
СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством РФ, собиравшего тайные военные документы
иллюстративное фото Генштаб

Разведка разоблачила полковника ВСУ с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ, и собирал тайные военные документы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведкой СБУ разоблачен полковник ВСУ – командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы".

Детали: По месту жительства военнослужащего изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, где хранилась информация военного характера с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.422 УК "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения".

Также установлено наличие у военного контактов с действующими военнослужащими Вооруженных сил России и жителями ТОТ АР Крым.

Правоохранители проверяют, выполнял ли военный сбор секретной информации по заказу спецслужб РФ.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияразведкаВооруженные силы
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