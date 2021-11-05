Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством РФ, собиравшего тайные военные документы

Пятница, 5 ноября 2021, 11:17
иллюстративное фото Генштаб

Разведка разоблачила полковника ВСУ с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ, и собирал тайные военные документы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведкой СБУ разоблачен полковник ВСУ – командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы".

Детали: По месту жительства военнослужащего изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, где хранилась информация военного характера с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.422 УК "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения".

Также установлено наличие у военного контактов с действующими военнослужащими Вооруженных сил России и жителями ТОТ АР Крым.

Правоохранители проверяют, выполнял ли военный сбор секретной информации по заказу спецслужб РФ.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияразведкаВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

Под Одессой напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии

Умер нардеп многих созывов Ефим Звягильский

В МИД РФ подтвердили, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине

Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила подпольную оружейную лавку под вывеской "ремонт бытовой техники"
СБУ попросила прощения у украинского актера, внесенного в "черный" список
Минкульт внес российского юмориста Галкина в "черный" список
Последние новости
17:36
Словакия: из-за конфликта внутри коалиции невозможно принять ключевые реформы
17:28
Месенджер Telegram меняет принцип работы
17:02
США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ
16:52
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
16:31
Начался импорт электроэнергии из Беларуси
16:26
Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ
15:39
В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин
15:15
В России очередной антирекорд случаев коронавируса
14:57
Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда
14:48
Ахметов вскоре может купить Идея банк – СМИ
Все новости...