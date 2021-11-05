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В Украине будет умеренно тепло, местами дожди и мокрый снег

Пятница, 5 ноября 2021, 11:14
В Украине будет умеренно тепло, местами дожди и мокрый снег
фото Unsplash

В ближайшие сутки атмосферный фронт обусловит на большей части территории Украины небольшие дожди, лишь южная часть будет под влиянием области повышенного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу 6 ноября в южных областях без осадков, на остальной территории Украины ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части и восточных областях 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-6° тепла.

В Киеве 6 ноября ночью небольшой дождь, днем без осадков,

В воскресенье в Украине осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 8-13°.

В столице 7 ноября без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 10-12°.

Темы: погода
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