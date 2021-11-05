Оппозиция заявляет, что Офис президента блокирует визиты її делегаций в США

По словам пресс-службы "Голоса", власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегации ее нардепов в США по официальному приглашению. Раньше о похожей ситуации сообщала "Европейская солидарность".

Источник: пресс-служба "Голоса", глава партии Кира Рудык в Facebook

Детали: "5 ноября официальная делегация партии "Голос" в составе пяти депутатов должна была отбыть с командировкой в ​​Соединенные Штаты Америки по официальному приглашению американской стороны. В ходе командировки был запланирован ряд встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.

Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии для осуществления политической деятельности за рубежом в интересах Украины.

Однако официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград. Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США".

Детали: В партии не указали, от кого конкретно получили "официальное приглашение".

Рудык сообщила в соцсетях, что им "не предоставили официальную командировку" без каких-либо объяснений. Также нардепка называет неофициальными причинами "мало ли что вы там наговорите", "оппозиция больше не летает" и "мы сами выберем, кому и что рассказывать".

В октябре о похожей ситуации писала нардеп "ЕС" Виктория Сюмар в соцсетях.

По ее словам, МИД Украины повлиял на то, чтобы у ряда нардепов посольство США забрало визы. Также Сюмар отмечала, что посол Украины в США Оксана Маркарова уже после визита депутатов в Штаты "обзванивала американцев и отменяла встречи".