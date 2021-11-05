Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета

В квартирах бывших чиновников и в помещении Криворожского городского совета Государственная фискальная служба в пятницу провела обыски.

Источник: сообщение ДФС

Дословно: "Правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный ущерб государственным или общественным интересам и хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами привлеченных частных структур".

Детали: Обыски проходили "в целях получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, являющегося предметом расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации".

Нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

В ДФС сообщают, что установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками сотен миллионов гривен бюджетных средств.

Директору структурного подразделения исполкома Криворожского горсовета и директору предприятия-подрядчика уже сообщили о подозрении.

Они подозреваются в системном хищении бюджетных средств на "якобы проведение ремонта более двух сотен дорог по всему городу, который фактически не выполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было".