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Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Суббота, 6 ноября 2021, 16:52
Фото Pixabay

В ближайшие сутки в Украине будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, лишь к Карпатам днем приблизится атмосферный фронт – на западе страны возможны осадки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе днем небольшой дождь, ветер юго-западный.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на Прикарпатье до 6° мороза, на юге страны местами 5-7° тепла; днем от +7° до +12°, на юге около +15°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем до +11°.

Погода в воскресенье, 7 ноября
Погода в воскресенье, 7 ноября

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 ноября самая высокая температура днем была зафисивана в 2010 году +15,8°, а самая низкая (-15°) ночью в 1888 году.

Темы: погодаКиев
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