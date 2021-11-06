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Месенджер Telegram меняет принцип работы

Суббота, 6 ноября 2021, 17:28
Телеграм, фото AFP/Getty Images

Telegram тестирует функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Вскоре появится платная подписка, при оформлении которой можно будет отключить рекламные объявления.

Источник: сообщение основателя Telegram Павла Дурова

Детали: Рекламные сообщения уже стали появляться в Телеграм-каналах с количеством подписчиков в 1 тысячу и более.

В то же время по словам Дурова, платная подписка в Telegram, которая позволит отключать рекламу, должна быть введена уже в ноябре.

Прямая речь: "Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Авторы некоторых каналов также хотели бы "выключать" рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале".

Предыстория:

Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.

В Telegram пообещали, что для показа рекламы не будут использованы личные данные пользователей. При этом официальные рекламные сообщения будут отображаться в виде коротких текстов без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление будет появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Темы: интернет
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