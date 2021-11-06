19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

Единственная медаль Украины на чемпионате мира-2021 по боксу стала золотой, 19-летний Юрий Захареев одержал победу 6 ноября.

Источник: Суспільне

Детали: В финале украинец Захареев боксировал против более опытного представителя ФБР (Федерации бокса России) Вадима Мусаева. Для украинца это был дебютный взрослый чемпионат мира в карьере.

По пути к бою за "золото" украинец одержал пять побед, в том числе победил двух экс-чемпионов мира, а представитель ФБР выиграл четыре боя.

В финальном поединке Захареев деклассировал соперника. Украинец уверенно забрал первый раунд по оценкам всех судей, 10:9. Во втором раунде боксеры устроили несколько ярких разменов, но точнее выходил именно Юрий.

Вадим Мусаев (слева) и Юрий Захареев (справа) Фото из Телеграм-канала ФБУ

По оценкам четырех судей после двух раундов Захареев выигрывал 20:18, еще один зафиксировал промежуточную ничью – 19:19.

В последнем раунде Юрий отдал сопернику центр ринга, перешел в позицию второго номера, но не дал ничего продемонстрировать сопернику в атаке. И в итоге все судьи отметили преимущество украинца также и в последнем раунде.

Финальные записки судей – единогласная победа Захареева. Четыре арбитра отдали бой со счетом 30:27, один – 29:28.

Для Захареева – это "золото" на дебютном чемпионате мира среди взрослых. Он также стал первым чемпионом мира из Украины с 2017 года. Это седьмое золото в истории Украины на чемпионатах мира по боксу. Предыдущие чемпионы: Василий Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Евгений Хитров, Александр Усик (все – 2011), Александр Хижняк (2017).

Дословно ФБУ: "В субботу, 6 ноября, в Белграде 19-летний украинский боксер Юрий Захареев вырвал победу в невероятном финальном бою с россиянином Вадимом Мусаевым и завоевал золотую медаль Чемпионата мира по боксу-2021 в весовой категории до 71 кг".

Справка: Юрий Захареев – 19-летний украинский боксер, представляющий Белгород-Днестровск. На счету спортсмена 15 побед в любительском боксе, в том числе одна нокаутом, и ни одного поражения.

Он является действующим чемпионом мира среди молодежи (2021) и занимает третье место в рейтинге BoxRec в своем весе: после двукратного олимпийского чемпиона, кубинца Рониеля Иглесиаса и своего четвертьфинального соперника Шимбергенова.