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Профсоюз работников образования просит пока не отстранять непривитых педагогов

Суббота, 6 ноября 2021, 20:37
Профсоюз работников образования просит пока не отстранять непривитых педагогов
Школа, фото Pixabay

Профсоюз работников образования и науки Украины просит Кабмин не отстранять от работы учителей без ковид-прививок с 8 ноября, вместо этого дать им еще месяц для проведения вакцинации.

Источник: обращение, опубликованное на сайте профсоюза

Детали: Министерство здравоохранения Украины своим приказом № 2153 утвердило перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим ковид-прививкам, с включением в него всех работников всех учебных заведений и научных учреждений.

Дословно: "Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д."

Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета министров Украины № 1236 о переносе сроков их реализации не ранее 8 декабря".

Напомним:

  • По решению властей, если сотрудники сферы образования не будут прививиты против коронавируса, их отстранят от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
  • Директор киевской школы Дмитрий Ламза подал иск в суд, в котором требует отмены онлайн-обучения для школ с недостаточно вакцинированными педагогическими коллективами. 

Знать больше: Я вакцинировался. Что же будет сейчас с моим ДНК? Говорим о самых больших страхах по прививке против коронавируса 

Украинская правда

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Темы: образованиевакцинациякоронавирусМинздравдети
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