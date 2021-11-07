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11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии

Воскресенье, 7 ноября 2021, 01:20
AFP via Getty Images

По меньшей мере 11 пациентов погибли в результате пожара в отделении больницы COVID-19 города Ахмеднагар в западноиндийском штате Махараштра.

Источник: AlJazeera

Детали: Сообщается, что когда вспыхнул пожар, в палате находились около 17 пациентов. Остальные пациенты были переведены в отделение COVID-19 в другой больнице.

Причина пожара пока неизвестна, официальные лица проведут расследование.

Этот инцидент стал последним среди смертельных пожаров в больницах по всей стране. В мае в результате пожара в COVID-больнице Patel Welfare Hospital в городе Барух в западной Индии погибли 16 пациентов. За месяц до этого 13 человек погибли в результате очередного пожара в отделении интенсивной терапии на окраине Мумбаи. В прошлых инцидентах обвиняли плохое обслуживание машин, неисправности оборудования и отсутствие должного противопожарного оборудования.

Темы: пожаркоронавирусИндия
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