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Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Воскресенье, 7 ноября 2021, 02:34
Tom Brenner-Pool/Getty Images

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада.

Источник: Reuters со ссылкой на иракских военных и чиновников

Детали: Как отмечается, западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника заявили, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв. 

Как сообщается, премьер-министр в безопасности и не пострадал.

Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Уточняется, что сторонники хорошо вооруженных группировок, связанных с Ираном, в последние недели организовали демонстрации у Зеленой зоны, протестуя против результатов всеобщих выборов в прошлом месяце, нанесших удар по их парламентской  власти.

Темы: Ирак
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