Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада.

Источник: Reuters со ссылкой на иракских военных и чиновников

Детали: Как отмечается, западные дипломаты в Зеленой зоне, где находятся правительственные постройки и иностранные посольства, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе. Два чиновника заявили, что в резиденции произошел по крайней мере один взрыв.

Как сообщается, премьер-министр в безопасности и не пострадал.

Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Уточняется, что сторонники хорошо вооруженных группировок, связанных с Ираном, в последние недели организовали демонстрации у Зеленой зоны, протестуя против результатов всеобщих выборов в прошлом месяце, нанесших удар по их парламентской власти.