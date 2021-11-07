Ковид: в зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных
У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили COVID-19, перед этим коронавирусом заболели тигры и львы.
Источник: сообщение зоопарка Денвера в Facebook
Детали: 6 ноября работники зоопарка получили подтверждение, что две гиены заразились ковидом.
Тесты проводили ветеринарно-диагностическая лаборатория штата Колорадо, а также Национальная лаборатория ветеринарного хозяйства США.
Считается, что больные животные пока первые гиены в мире с официальным диагнозом COVID-19.
У обеих гиен наблюдаются слабо выраженные симптомы, в частности легкая вялость, небольшие выделения из носа и кашель. В целом гиены являются выносливыми животными, почти нечувствительными к сибирской язве, бешенству и чуме. Сотрудники парка ожидают, что они полностью поправятся.
Перед гиенами в этом же зоопарке коронавирусом заразились два тигра и десяток львов.
Дословно: "Между тем другие животные в зоопарке, получившие положительный тест на ковид в течение последних недель, либо уже поправились, либо встали на путь к полному выздоровлению. Наши два тигра восстановились, а 11 зараженных львов или полностью выздоровели, или показывают снижение уровня инфекции.
Теперь мы знаем, что для многих видов коронавирус может быть заразен".