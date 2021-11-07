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Ковид: в зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:51
Ковид: в зоопарке США подтвердили новые случаи заражения среди животных
Фото Denver Zoo

У двух гиен в Денверском зоопарке в штате Колорадо, США, обнаружили COVID-19, перед этим коронавирусом заболели тигры и львы.

Источник: сообщение зоопарка Денвера в Facebook

Детали: 6 ноября работники зоопарка получили подтверждение, что две гиены заразились ковидом.

Тесты проводили ветеринарно-диагностическая лаборатория штата Колорадо, а также Национальная лаборатория ветеринарного хозяйства США.

Считается, что больные животные пока первые гиены в мире с официальным диагнозом COVID-19.

У обеих гиен наблюдаются слабо выраженные симптомы, в частности легкая вялость, небольшие выделения из носа и кашель. В целом гиены являются выносливыми животными, почти нечувствительными к сибирской язве, бешенству и чуме. Сотрудники парка ожидают, что они полностью поправятся.

Перед гиенами в этом же зоопарке коронавирусом заразились два тигра и десяток львов.

Дословно: "Между тем другие животные в зоопарке, получившие положительный тест на ковид в течение последних недель, либо уже поправились, либо встали на путь к полному выздоровлению. Наши два тигра восстановились, а 11 зараженных львов или полностью выздоровели, или показывают снижение уровня инфекции.

Теперь мы знаем, что для многих видов коронавирус может быть заразен".

Украинская правда

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Темы: коронавирусСША
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