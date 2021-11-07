Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше задержали еще одного украинца за перевозку нелегальных мигрантов

Воскресенье, 7 ноября 2021, 09:54

Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Томаш Крупа, спикер полиции Подляского воеводства, которого цитирует RMF24

Спикер сообщил о пяти новых задержаниях лиц, в автомобилях которых обнаружили нелегальных мигрантов - всего 14 человек.

"Аресты произошли во время дорожных проверок в населенных пунктах Щиты-Дзенцолово, Ботьки, Гайновка, Грабувцы у Белостока и в Раковице", - рассказал спикер.

Задержанные водители – двое граждан Германии, один гражданин Украины, один – Беларуси и еще один – Швеции. Их задержали по обвинениям в содействии незаконному пересечению границы.

Среди мигрантов, шестеро имеют курдское происхождение, семеро – граждане Сирии, еще один – Ирака.

В целом полиция Подляского воеводства за последние сутки обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно попасть на территорию Польши.

Это уже не первый случай задержания украинцев за помощь нелегалам. На прошлой неделе сообщили о задержании мужчины, который перевозил 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne, и еще одного украинца-водителя, в машине которого находились трое курдов, нелегально находившихся на территории Польши.

19 октября попал в аварию микроавтобус на чешских номерах с водителем-украинцем, в нем обнаружили 15 нелегалов. 17 октября задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике почти три десятка нелегальных мигрантов из Ирака.

Как известно, с лета 2021 года европейские соседи Беларуси, особенно Литва и Польша, страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, который они считают гибридной атакой режима Александра Лукашенко.

В пограничной службе Польши заявляют, что с начала года было зафиксировано более 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, около 17300, состоялось в октябре, 7700 – в сентябре, более 3500 – в августе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: