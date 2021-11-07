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В Украину прибыла новая партия вакцины Moderna

Воскресенье, 7 ноября 2021, 11:35
Вакцина "Модерна", фото getty images

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоковидной вакцины производства компании Moderna.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Предоставление Киеву новой партии "Модерны" (2 930 300 доз) осуществили в рамках гуманитарной инициативы COVAX, препарат Украина получила бесплатно.

Всего в рамках COVAX вместе с этой партией ЮНИСЕФ доставил в Украину уже 7 415 810 доз вакцин от различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Прямая речь главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта: "С конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против ковид.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украине. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией".

Доставка новой партии
Доставка новой партии "Модерны" в Украину
ЮНИСЕФ

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
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