Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыла новая партия вакцины Moderna

Воскресенье, 7 ноября 2021, 10:35
В Украину прибыла новая партия вакцины Moderna
Вакцина "Модерна", фото getty images

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоковидной вакцины производства компании Moderna.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Предоставление Киеву новой партии "Модерны" (2 930 300 доз) осуществили в рамках гуманитарной инициативы COVAX, препарат Украина получила бесплатно.

Всего в рамках COVAX вместе с этой партией ЮНИСЕФ доставил в Украину уже 7 415 810 доз вакцин от различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Прямая речь главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта: "С конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против ковид.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украине. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией".

Доставка новой партии
Доставка новой партии "Модерны" в Украину
ЮНИСЕФ

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: