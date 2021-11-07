В Украину прибыла новая партия вакцины Moderna

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоковидной вакцины производства компании Moderna.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Предоставление Киеву новой партии "Модерны" (2 930 300 доз) осуществили в рамках гуманитарной инициативы COVAX, препарат Украина получила бесплатно.

Всего в рамках COVAX вместе с этой партией ЮНИСЕФ доставил в Украину уже 7 415 810 доз вакцин от различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Прямая речь главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта: "С конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса. В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против ковид.

ВОЗ приветствует доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX в Украине. Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показывать сплоченность в борьбе с пандемией".