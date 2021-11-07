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Ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение

Воскресенье, 7 ноября 2021, 11:43
Ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение
фото Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий

В возрасте 37 лет от остановки сердца, а не от ковид, умер участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и переживший плен российских боевиков.

Источник: жена ветерана Наталья Гнатив в Facebook, комментарий друга Досяка бойца Харитона Старского

Детали: В пятницу, 5 ноября, стало известно, что легендарный украинский военный ушел из жизни. СМИ написали, что Юрий умер от осложнений коронавируса, но на самом деле у него была пневмония.

Наталья Игнатив подчеркнула, что ее муж умер не от осложнений коронавируса, потому что коронавирусом не болел.

Боевой побратим умершего Харитон Старский уточнил, что у его друга внезапно остановилось сердце.

Львовское издание NTA в четверг писало, что в реанимацию Юрий попал с диагнозом "обширная двусторонняя пневмония", о коронавирусе также речь не шла.

Справка: Львовянин Юрий Досяк прошел Майдан, а когда началась агрессия на востоке Украины, сразу пришел в военкомат. В армию его не взяли, поэтому он записался добровольцем в батальон "Донбасс".

Вместе с побратимами вышел из Иловайска. Затем попал в плен, где провел 119 дней у боевиков так называемой "ДНР" в Донецке.

Украинская правда

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Темы: ЛьвовАТО
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