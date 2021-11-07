В России за неделю – рекордный уровень заражений коронавирусом

В РФ в течение текущей недели, которая была объявлена ​​нерабочей из-за распространения ковид, выявили максимальное количество случаев заражения от начала пандемии.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на данные оперативного штаба РФ

Детали: Речь идет о более чем 281 тысяче новых случаев в неделю, что является рекордным показателем за все время эпидемии. Количество россиян, которые сейчас проходят лечение, также возросло и достигло почти миллиона.

За последние сутки в России обнаружено несколько меньше инфицированных, чем за предыдущие дни – более 39 тысяч. Количество умерших, по официальным данным, снова превысило 1100, однако не стало максимальным за время пандемии. В эти данные российские власти включают и оккупированный Крым.

В Москве впервые почти за месяц обнаружено менее пяти тысяч больных в сутки. А в Подмосковье наоборот - достигнут максимальный показатель.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в России заболели 39 165 человек

7 ноября – последний день общероссийского режима нерабочих дней, действовавший с 30 октября. Речь идет фактически о локдауне – было отменено большинство массовых мероприятий, закрыты государственные учреждения. Кафе и рестораны работали только на вынос, школьников отправили на каникулы.

В ряде регионов, включая Москву, локдаун начался на несколько дней раньше.

Напомним: