Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы

Воскресенье, 7 ноября 2021, 18:02
фото с Facebook Ирины Громыко

Группа украинских туристов уже 3 недели не может уехать из Турции из-за вероятного самоубийства одного из членов группы.

Источник: Ирина Громыко в Facebook, представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП

Детали: Одна из украинских туристок Ирина Громыко в субботу вечером опубликовала пост в Facebook, где рассказала детали произошедшего.

По ее словам, 15 октября группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе.

17 октября один из членов группы совершил суицид. При этом, по словам Громыко, был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого "турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных".

Позже суд в Турции установил запрет на выезд 7 участников группы из страны до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего товарища передали в Украину, его похоронили 22 октября.

"Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще более дешевое. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются", - писала туристка.

Сначала в посте говорилось, что украинское консульство на запросы украинцев отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством". Однако позже она добавила, что с группой связались из консульства.

В воскресенье представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП сообщил, что консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов.

По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами.

Дословно Николенко: "Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует наших граждан в контексте дальнейших шагов".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ТурциятуризмМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина обогнала США по суточной смертности от Covid

Зеленский обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2"

В ОП "неприятно удивлены", что в закрытии KyivPost обвиняют Зеленского

Новости 8 ноября: мигранты на границе Польши, закрытие Kyiv Post

видеоМинобороны Польши показало большой лагерь мигрантов рядом с границей

В ОПУ отреагировали на информацию о передаче Харьковщины на орбиту влияния Ярославского

Все новости...
Турция
В Турции возбудили дело из-за сообщений в Twitter о здоровье Эрдогана
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
Болгария направила 350 военных на охрану границы с Турцией
Последние новости
08:19
833 человека умерли от Covid за сутки в Украине – снова антирекорд
08:00
Главные новости понедельника и ночи: мигранты на границе Польши, объединение Разумкова
07:22
Оккупанты 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе
06:54
Украина обогнала США по суточной смертности от Covid
06:19
видеоПолгода в космосе: четверо астронавтов миссии SpaceX вернулись на Землю
05:45
Дания возвращает карантинные ограничения из-за всплеска Covid
04:46
Во время пожара в Нигере погибли 25 детей
03:48
Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялу новое обвинение
02:52
Почти тысячу невакцинированных педагогов отстранили от работы на Волыни
02:23
Украина получит еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer – Ляшко
Все новости...