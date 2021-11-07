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Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы

Воскресенье, 7 ноября 2021, 17:02
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы
фото с Facebook Ирины Громыко

Группа украинских туристов уже 3 недели не может уехать из Турции из-за вероятного самоубийства одного из членов группы.

Источник: Ирина Громыко в Facebook, представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП

Детали: Одна из украинских туристок Ирина Громыко в субботу вечером опубликовала пост в Facebook, где рассказала детали произошедшего.

По ее словам, 15 октября группа украинских туристов из Ровно, Киева и Запорожья совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе.

17 октября один из членов группы совершил суицид. При этом, по словам Громыко, был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого "турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных".

Позже суд в Турции установил запрет на выезд 7 участников группы из страны до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего товарища передали в Украину, его похоронили 22 октября.

"Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще более дешевое. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются", - писала туристка.

Сначала в посте говорилось, что украинское консульство на запросы украинцев отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством". Однако позже она добавила, что с группой связались из консульства.

В воскресенье представитель МИД Олег Николенко в комментарии УП сообщил, что консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов.

По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами.

Дословно Николенко: "Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует наших граждан в контексте дальнейших шагов".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурциятуризмМИД
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