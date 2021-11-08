Иран начал военные учения в Персидском заливе
Понедельник, 8 ноября 2021, 04:47
Иранские военные начали ежегодные учения у устья Персидского залива в воскресенье.
Источник: Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана
Прямая речь адмирала Махмуда Мусави, спикера учений Zolfaqar-1400: "Военные учения на побережье Ирана в Оманском заливе должны продемонстрировать военное могущество и готовность страны противостоять нашим врагам".
Детали: Обучение охватывает территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и части Красного моря.
С 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и снова ввел жесткие санкции против Тегерана, между иранскими военными и американскими силами происходят периодические противостояния в Персидском заливе.
Напомним:
- По соглашению 2015 года, уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- Металлический уран может быть использован для изготовления ядра ядерной бомбы, но Иран заявляет, что его цели мирные, и он разрабатывает реакторное топливо.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.