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Иран начал военные учения в Персидском заливе

Понедельник, 8 ноября 2021, 04:47
фото: Anadolu Agency

Иранские военные начали ежегодные учения у устья Персидского залива в воскресенье.

Источник: Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана

Прямая речь адмирала Махмуда Мусави, спикера учений Zolfaqar-1400: "Военные учения на побережье Ирана в Оманском заливе должны продемонстрировать военное могущество и готовность страны противостоять нашим врагам".

Детали: Обучение охватывает территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и части Красного моря.

С 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и снова ввел жесткие санкции против Тегерана, между иранскими военными и американскими силами происходят периодические противостояния в Персидском заливе.

Напомним:

  • По соглашению 2015 года, уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • Металлический уран может быть использован для изготовления ядра ядерной бомбы, но Иран заявляет, что его цели мирные, и он разрабатывает реакторное топливо.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Темы: Иран
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