Иранские военные начали ежегодные учения у устья Персидского залива в воскресенье.

Источник: Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана

Прямая речь адмирала Махмуда Мусави, спикера учений Zolfaqar-1400: "Военные учения на побережье Ирана в Оманском заливе должны продемонстрировать военное могущество и готовность страны противостоять нашим врагам".

Детали: Обучение охватывает территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и части Красного моря.

С 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и снова ввел жесткие санкции против Тегерана, между иранскими военными и американскими силами происходят периодические противостояния в Персидском заливе.

Напомним: