За сутки воскресенья обнаружили 13 тысяч новых больных ковидом, почти 500 смертей
Понедельник, 8 ноября 2021, 07:15
За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 473 пациента скончались.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Среди заболевших в воскресенье 790 детей и 145 медработников.
За прошедшие сутки: госпитализировано – 3 532 человека; зафиксировано летальных исходов – 473; выздоровели – 8 200 человек.
За все время пандемии в Украине: заболел 3 088 501 человек, выздоровели 2 520 956 человек; 72 557 пациентов умерли.
Всего проведено ПЦР-тестирований – 14 876 584.
Украинская правда