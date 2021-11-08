Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки воскресенья обнаружили 13 тысяч новых больных ковидом, почти 500 смертей

Понедельник, 8 ноября 2021, 08:15
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 473 пациента скончались.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди заболевших в воскресенье 790 детей и 145 медработников.

За прошедшие сутки: госпитализировано – 3 532 человека; зафиксировано летальных исходов – 473; выздоровели – 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине: заболел 3 088 501 человек, выздоровели 2 520 956 человек; 72 557 пациентов умерли.

Всего проведено ПЦР-тестирований – 14 876 584.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Чемпион Олимпиады не считает агрессию РФ однозначной: Восьмой год не могут решить вопрос...

Covid в Украине: новых больных меньше, чем неделю назад, умерших – больше

Главные новости вторника и ночи: "зеленый список" ЕС, граница Беларуси и Польши

Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

ООН: Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу"

СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе

Все новости...
коронавирус
За первую неделю ноября вакцинировались более 1,6 миллиона украинцев - Минздрав
Украина остается 2-й в мире по смертности от covid
"Все не так, как в мемах". Как живет Моршин, где вакцинировано более 70% населения
Последние новости
11:31
В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью
11:22
78% украинцев заключили декларацию с семейными врачами – Минздрав
11:20
В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
11:19
"Pfizer в Украине есть": в Минздраве объяснили, куда обращаться, если нужная вакцина отсутствует
11:18
видеоВ Крыму оккупанты задержали местного депутата по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ – СМИ
11:09
Во Львове с понедельника ослабят карантин для младшей школы
11:09
Федоров рассказал, чем занимается в министерстве задержанный "хакер", подделавший "Дію"
10:55
фотоШтамповал по 30 фейковых ковид-сертификатов в день: СБУ разоблачила врача
10:47
Дочка антивакцинатора выиграла суд у отца, который запрещал ей прививаться
10:46
Правительство хочет объединить "Центрэнерго" с госшахтами и отдать их на приватизацию
Все новости...