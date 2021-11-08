За сутки воскресенья обнаружили 13 тысяч новых больных ковидом, почти 500 смертей

За сутки 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 473 пациента скончались.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди заболевших в воскресенье 790 детей и 145 медработников.

За прошедшие сутки: госпитализировано – 3 532 человека; зафиксировано летальных исходов – 473; выздоровели – 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине: заболел 3 088 501 человек, выздоровели 2 520 956 человек; 72 557 пациентов умерли.

Всего проведено ПЦР-тестирований – 14 876 584.