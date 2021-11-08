За первую неделю ноября вакцинировались более 1,6 миллиона украинцев - Минздрав
Более 1,6 миллиона прививок от коронавируса сделано в Украине за первую неделю ноября.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 человека.
Из них одну дозу 7 ноября получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности проведено 19 344 335 прививок.
Минздрав в очередной раз отмечает важность вакцинирования, ведь 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
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