За первую неделю ноября вакцинировались более 1,6 миллиона украинцев - Минздрав

Более 1,6 миллиона прививок от коронавируса сделано в Украине за первую неделю ноября.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 человека.

Из них одну дозу 7 ноября получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 ​​человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 344 335 прививок.

Минздрав в очередной раз отмечает важность вакцинирования, ведь 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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