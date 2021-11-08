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В Германии самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 с начала пандемии

Понедельник, 8 ноября 2021, 09:04
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО C САЙТА UNSPLASH

В Германии в понедельник был зарегистрирован рекордный семидневный уровень заболеваемости – более 200 на 100 000 человек.

Такие данные опубликовал Институт инфекционных болезней Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Показатель, указывающий на количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 человек за последнюю неделю, является самым высоким с начала пандемии коронавируса.

Предыдущий рекордный показатель 197,6 был установлен 22 декабря 2020 года – до того, как вакцины стали широко доступны.

По словам представителей органов здравоохранения Германии, количество новых случаев в Германии возросло более чем на 15 500 за последние 24 часа, в результате чего показатель заболеваемости в понедельник составил 201,1.

Несмотря на широкую доступность вакцин, случаи заболевания вырастают по всей стране. В воскресенье он составил 191,5, а неделю назад – 154,8.

Наиболее пострадавшие регионы – Саксония и Тюрингия, за которыми следует Бавария.

Около 67% населения Германии – почти 56 миллионов – полностью вакцинированы, но цифры варьируются от региона к региону.

В восточной федеральной земле Саксония, наиболее пострадавшей от нынешней волны пандемии, уровень вакцинации составляет всего 57,1%, тогда как более 70% людей в густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия полностью вакцинированы.

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