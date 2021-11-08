В Германии самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 с начала пандемии
В Германии в понедельник был зарегистрирован рекордный семидневный уровень заболеваемости – более 200 на 100 000 человек.
Такие данные опубликовал Институт инфекционных болезней Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Показатель, указывающий на количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 человек за последнюю неделю, является самым высоким с начала пандемии коронавируса.
Предыдущий рекордный показатель 197,6 был установлен 22 декабря 2020 года – до того, как вакцины стали широко доступны.
По словам представителей органов здравоохранения Германии, количество новых случаев в Германии возросло более чем на 15 500 за последние 24 часа, в результате чего показатель заболеваемости в понедельник составил 201,1.
Несмотря на широкую доступность вакцин, случаи заболевания вырастают по всей стране. В воскресенье он составил 191,5, а неделю назад – 154,8.
Наиболее пострадавшие регионы – Саксония и Тюрингия, за которыми следует Бавария.
Около 67% населения Германии – почти 56 миллионов – полностью вакцинированы, но цифры варьируются от региона к региону.
В восточной федеральной земле Саксония, наиболее пострадавшей от нынешней волны пандемии, уровень вакцинации составляет всего 57,1%, тогда как более 70% людей в густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия полностью вакцинированы.