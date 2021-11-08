Указ Зеленского о миллиарде деревьев уже выполнили на 3,5%
Понедельник, 8 ноября 2021, 11:24
Президентский указ о высадке 1 млрд деревьев за 3 года с июня 2021 года уже выполнили на 3,53%, в общей сложности высажено 35,44 млн деревьев.
Источник: сайт госпрограммы "Зеленая страна"
Детали: В рамках программы в Украине высадили 35,44 млн деревьев на общей площади 6,78 тыс.га, то есть 3,53%.
Регионами-лидерами по облесению являются Житомирская область, где высажено 12,69 млн деревьев, а также Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ровенская (1,98 млн) области.
Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях – 19 тыс. и 46 тыс. деревьев соответственно.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.
- Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств.
Украинская правда