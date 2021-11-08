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Указ Зеленского о миллиарде деревьев уже выполнили на 3,5%

Понедельник, 8 ноября 2021, 10:24
Указ Зеленского о миллиарде деревьев уже выполнили на 3,5%

Президентский указ о высадке 1 млрд деревьев за 3 года с июня 2021 года уже выполнили на 3,53%, в общей сложности высажено 35,44 млн деревьев.

Источник: сайт госпрограммы "Зеленая страна"

Детали: В рамках программы в Украине высадили 35,44 млн деревьев на общей площади 6,78 тыс.га, то есть 3,53%.

Регионами-лидерами по облесению являются Житомирская область, где высажено 12,69 млн деревьев, а также Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ровенская (1,98 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях – 19 тыс. и 46 тыс. деревьев соответственно.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.
  • Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта "Зеленая страна" на ближайшие 3 года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийэкология
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