Указ Зеленского о миллиарде деревьев уже выполнили на 3,5%

Президентский указ о высадке 1 млрд деревьев за 3 года с июня 2021 года уже выполнили на 3,53%, в общей сложности высажено 35,44 млн деревьев.

Источник: сайт госпрограммы "Зеленая страна"

Детали: В рамках программы в Украине высадили 35,44 млн деревьев на общей площади 6,78 тыс.га, то есть 3,53%.

Регионами-лидерами по облесению являются Житомирская область, где высажено 12,69 млн деревьев, а также Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ровенская (1,98 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях – 19 тыс. и 46 тыс. деревьев соответственно.

Напомним: