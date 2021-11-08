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У Лукашенко показали "политического беженца" из США, бежавшего в Минск после штурма Капитолия

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:04

Провластный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал сюжет о гражданине США, который якобы участвовал в попытке захватить Капитолий и попросил убежища в Беларуси.

Об этом пишет издание Zerkalo, сообщает "Европейская правда".

Героем сюжета является Эван Ньюман, названный уроженцем Калифорнии, имеющий двоих детей и занимающийся бизнесом по производству сумок.

Мужчина заявил, что его обвиняют в США по шести делам. "И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление – это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-то преступление, одно из обвинений было очень досадным. Утверждается, что я ударил полицейского. У этого нет никаких оснований", - рассказал Ньюман.

По его словам, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников, но на сайте ФБР найти информацию о Ньюмане не удалось.

 

Он заявил, что после этого "начал прятаться, ездить по Америке от одной точки к другой", а затем, якобы по совету адвоката, решил уехать в Европу, чтобы выиграть время.

Телеканал сообщил, что в Беларуси американец оказался 15 августа, когда его задержали пограничники во время перехода границы из Украины, где он прожил четыре месяца. До этого он жил в Италии и Швейцарии.

Ньюман заявил, что в Украине его начало преследовать СБУ, после чего он решил нарушить границу и просить убежища у белорусских властей.

Напомним, в понедельник в интернете появились видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и оружии, некоторые из них со служебными собаками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьСША
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