Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши: видео с вертолета

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе.

Соответствующее видео разместило Министерство обороны Польши, сообщает "Европейская правда".

На снятых с вертолета кадрах видно около тысячи мигрантов, находящихся в лесу на территории Беларуси.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

"Группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях Кушницы", - сообщили в министерстве, имея в виду пропускной пункт Кушницы-Брузги.

Мигранты стоят прямо перед металлическим забором с колючей проволокой, разделяющей территорию двух государств. Они пока не пытаются попасть на польскую территорию.

С польской стороны видно несколько десятков пограничников.

Напомним, в понедельник в интернете появились видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них - со служебными собаками.

Со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение.

На границе начнут строительство постоянного ограждения высотой более 5 метров и протяженностью 180 км.

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