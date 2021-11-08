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Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши: видео с вертолета

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:35
Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши: видео с вертолета
иллюстративое фото из Твиттера польских пограничников

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе.

Соответствующее видео разместило Министерство обороны Польши, сообщает "Европейская правда".

На снятых с вертолета кадрах видно около тысячи мигрантов, находящихся в лесу на территории Беларуси.

"Группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях Кушницы", - сообщили в министерстве, имея в виду пропускной пункт Кушницы-Брузги.

Мигранты стоят прямо перед металлическим забором с колючей проволокой, разделяющей территорию двух государств. Они пока не пытаются попасть на польскую территорию.

С польской стороны видно несколько десятков пограничников.

Напомним, в понедельник в интернете появились видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них - со служебными собаками.

Со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах ввели чрезвычайное положение.

На границе начнут строительство постоянного ограждения высотой более 5 метров и протяженностью 180 км.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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