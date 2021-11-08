На Буковине от работы отстранили почти 4 сотни невакцинированных педагогов

В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.

Источник: глава образования и науки Черновицкой ОГА Людвига Цуркан, ZAXID.NET

Прямая речь: "В настоящее время в области отстранено 378 педагогов. Решение об отстранении принимают непосредственно руководители учебных заведений после проверки справки о вакцинации или противопоказаниям.

Впоследствии эту информацию передают нам. Эта цифра постоянно меняется, в пятницу таких работников было 919, сегодня утром 611, то есть мы стараемся работать индивидуально с каждым работником и убеждаем прививаться, ведь мы заинтересованы, чтобы педагоги работали".

Детали: По словам Цуркан, эта цифра в течение суток может меняться, ведь отстраненные учителя, которые сделали хотя бы одну прививку, возобновляются на работе.

Всего в Буковине вакцинировали 98% педагогов.

Представитель горсовета Анастасия Кокоянчук сообщила, что в заведениях среднего образования Черновцов отстранили 38 работников, из них – 10 педагогов и 28 техработников.

В учреждениях дошкольного образования отстранили 30 человек, из них 13 педагогов и 17 техработников.