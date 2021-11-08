С польско-белорусской границы, которую штурмуют мигранты, сообщают о выстрелах

С польско-белорусской границы появились сообщения о выстрелах. Государственный пограничный комитет Беларуси заявляет, что стреляют на территории Польши, тогда как оппозиционный белорусский журналист пишет, что это белорусские силовики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оппозиционный белорусский журналист Тадеуш Гичан, опубликовал видео, вероятно снятое кем-то из мигрантов, на котором слышны выстрелы, но невозможно сделать выводы, кто именно стреляет.

"Поступают сообщения, что белорусские силовики стреляют в воздух, чтобы напугать мигрантов, пытающихся вернуться обратно в Беларусь", - пишет он.

"Государственный пограничный комитет подтвердил БЕЛТА информацию о выстрелах на белорусско-польской границе со стороны Польши", - говорится в новости белорусского государственного информагентств БЕЛТА.

"Стрельба слышна с польской территории. Причины нам неизвестны", - приводит российское агентство "Интерфакс" слова представителя государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского.

В Минобороны Польши и пограничной службы еще не прокомментировали эти сообщения.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.