Дания возвращает карантинные ограничения из-за всплеска Covid

Дания, имеющая один из самых высоких показателей вакцинации в Европе, снова вводит карантинные ограничения, чтобы остановить новый всплеск заражения Covid-19.

Источник: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, цитирует Bloomberg

Детали: Датчанам придется снова предъявлять ковид-паспорта для посещения публичных мест и мероприятий.

Этот шаг является следствием рекомендации органов здравоохранения по поводу того, чтобы страна переквалифицировала вирус как болезнь, которая представляет "опасность для общества".

"Органы здравоохранения ожидают, что заражение возрастет в ближайшие месяцы и что рост будет быстрее, чем ожидалось", – сказал Фредериксен.

Во вторник правительство представит это предложение на рассмотрение парламента.

Дания первой в ЕС отменила ограничения в сентябре, но за последние две недели количество зараженных выросло более чем вдвое.

Премьер-министр призвал всех невакцинированных датчан привиться.

В целом в Дании около 75% всего населения полностью вакцинировано.

Ковид-сертификаты понадобятся в ресторанах и ночных клубах, а также в кинотеатрах и концертных залах с более чем 200 участниками.

Документ должен подтверждать, что лицо вакцинировано или имеет отрицательный ковид-тест или справку о недавнем выздоровлении от Covid-19.