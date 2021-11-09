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Дания возвращает карантинные ограничения из-за всплеска Covid

Вторник, 9 ноября 2021, 04:45
Дания возвращает карантинные ограничения из-за всплеска Covid
фото из открытых источников

Дания, имеющая один из самых высоких показателей вакцинации в Европе, снова вводит карантинные ограничения, чтобы остановить новый всплеск заражения Covid-19.

Источник: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, цитирует Bloomberg

Детали: Датчанам придется снова предъявлять ковид-паспорта для посещения публичных мест и мероприятий.

Этот шаг является следствием рекомендации органов здравоохранения по поводу того, чтобы страна переквалифицировала вирус как болезнь, которая представляет "опасность для общества".

"Органы здравоохранения ожидают, что заражение возрастет в ближайшие месяцы и что рост будет быстрее, чем ожидалось", – сказал Фредериксен.

Во вторник правительство представит это предложение на рассмотрение парламента.

Дания первой в ЕС отменила ограничения в сентябре, но за последние две недели количество зараженных выросло более чем вдвое.

Премьер-министр призвал всех невакцинированных датчан привиться.

В целом в Дании около 75% всего населения полностью вакцинировано.

Ковид-сертификаты понадобятся в ресторанах и ночных клубах, а также в кинотеатрах и концертных залах с более чем 200 участниками.

Документ должен подтверждать, что лицо вакцинировано или имеет отрицательный ковид-тест или справку о недавнем выздоровлении от Covid-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниякарантинкоронавирус
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