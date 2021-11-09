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Кремль надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для России

Вторник, 9 ноября 2021, 11:50
Кремль надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для России
Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

В Кремле надеются, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши не приведет к угрозам для безопасности России.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности".

Детали: Он добавил, что Россия находится в постоянном контакте с Беларусью, в том числе по линии спецслужб, поэтому, "конечно, обмен информацией идет".  

Говоря о ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси, Песков заявил, что она "напряжённая, тревожная" и что самое главное – жизнь и здоровье скопившихся там людей.

Он добавил, что Россия "очень внимательно наблюдает" за ситуацией на белорусско-польской границе.

Темы: РосcияПольшаБеларусьмиграция
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