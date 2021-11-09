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Более 400 невакцинированных полицейских отстранили от работы

Вторник, 9 ноября 2021, 14:49
Игорь Клименко. фото Андрея Новицкого, НПУ

В Национальной полиции Украины от работы было отстранены 405 невакцинированных от коронавируса работников.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "405 работников вообще по Украине (невакцинированных было отстранено от работы в НПУ - ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников".

Детали: Клименко сообщил, что в Нацполиции на сегодняшний день болеет 2 500 человек, а вакцинировано от коронавируса 95% сотрудников.

Темы: полициявакцинация
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