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Более 400 невакцинированных полицейских отстранили от работы

Вторник, 9 ноября 2021, 13:49
Более 400 невакцинированных полицейских отстранили от работы
Игорь Клименко. фото Андрея Новицкого, НПУ

В Национальной полиции Украины от работы было отстранены 405 невакцинированных от коронавируса работников.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "405 работников вообще по Украине (невакцинированных было отстранено от работы в НПУ - ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников".

Детали: Клименко сообщил, что в Нацполиции на сегодняшний день болеет 2 500 человек, а вакцинировано от коронавируса 95% сотрудников.

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Темы: полициявакцинация
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