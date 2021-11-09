Зеленский проехался на новом дизеле с Дарницы на вокзал

Президент Владимир Зеленский проехался по Киеву на новом региональном дизель-поезде ДПКр-3, который построил Крюковский вагоностроительный завод.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Зеленский проехал по маршруту от технической станции Дарница до вокзала Киев-Пассажирский.

Его сопровождали министр инфраструктуры Александр Кубраков, председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько, премьер-министр Денис Шмигаль и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кубраков рассказал, что всего запланировано заказать 20 подобных дизель-поездов, которые станут региональными экспрессами.

Кроме того, такие поезда намерены направить на региональные маршруты Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

Один из таких поездов уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы ("Прикарпатский экспресс").

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, в которых есть 170 мест для сидения с подлокотниками, в том числе 69 сидений первого класса и 101 сиденья второго класса.

Вагоны оснащены системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными уборными. В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью.

Конструктивная скорость поезда составляет 140 км/ч.