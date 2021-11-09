"Дела Майдана": ГБР объявило подозрения 9 экс-чиновникам времен Януковича

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывшим чиновникам – участникам организованной преступной группы под руководством экс-президента Виктора Януковича.

Источник: сайт ГБР

Детали: Подозрения сообщили бывшим:

министру обороны;

главе СБУ и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;

министру внутренних дел и его заместителю;

начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД;

и.о. начальника Главного управления МВД в Киеве;

заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве;

командиру ПМОН "Беркут", подчиненного ГУМВД в Киеве.

Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

В частности, в совершении теракта, что привело к гибели людей; причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств; превышении власти и служебных полномочий; незаконном препятствии организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

В ГБР подчеркнули, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сообщения о подозрении отправили по адресам последних известных мест жительства подозреваемых, копии подозрений вручили или отправили их защитникам.

В ГБР также напомнили, что суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении названных подозреваемых.

Также в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.