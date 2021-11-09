Денисова говорит, что посол Грузии отказался от встречи по Саакашвили из-за заявления МИД

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что посол Грузии Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече с ней по ситуации с заключенным Михеилом Саакашвили после заявления МИД Украины.

Такое сообщение она обнародовала в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Денисова заявила, что посол отозвал предложение о встрече из-за "политического контекста заявления МИД Украины" по Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии.

Она рассказала, что хотела получить объяснение относительно "нарушения права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав" Саакашвили и заявила, что принудительный перевод его в больницу при тюрьме №18 в Глдане создал ситуацию, угрожающую его жизни и здоровью, что из-за сопротивления ему нанесли телесные повреждения, а заключенные на новом месте "применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере".

Людмила Денисова заявила, что больница в тюрьме не отвечает рекомендациям консилиума врачей и там из-за отсутствия необходимого оборудования невозможно обеспечить нормальную помощь, и что Саакашвили необходимо переместить в заведение, оборудованное для оказания экстренных реанимационных мероприятий.