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Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных туристов из Украины

Вторник, 9 ноября 2021, 15:29
Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных туристов из Украины
фото: pixabay

ОБНОВЛЕНО: Несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные коронавирусные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов. "Европейская правда" проверяет эту информацию и обновит новость, как только появится ясность.

Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без " уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные пограничной службы и центра информирования о пандемии, а также официально сообщило посольство Украины.

В частности, сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не упоминает Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, а также перевел Украину в красную зону.

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировок, туризма и т.п. также иностранцам из стран, не входящих в общий "белый список", если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса разрешенными в ЕС вакцинами. Однако с недавнего времени и эту возможность убрали: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешествующих, кроме тех, кто находится в "белом списке" и не представляет эпидемической опасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", как для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

Детальнее о правилах въезда говорится в разъяснении посольства Украины в Бельгии.

Напомним, ранее въезд из Украины закрыла Мальта. Впрочем, подавляющее большинство государств ЕС остаются открытыми для тех путешествующих из Украины, имеющих сертификат о вакцинации, при условии, что от последнего укола прошло не менее 14 дней.

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Темы: БельгияУкраинатуризмвакцинация
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