Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных туристов из Украины

Вторник, 9 ноября 2021, 16:29
фото: pixabay

ОБНОВЛЕНО: Несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные коронавирусные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов. "Европейская правда" проверяет эту информацию и обновит новость, как только появится ясность.

Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без " уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные пограничной службы и центра информирования о пандемии, а также официально сообщило посольство Украины.

В частности, сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не упоминает Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, а также перевел Украину в красную зону.

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировок, туризма и т.п. также иностранцам из стран, не входящих в общий "белый список", если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса разрешенными в ЕС вакцинами. Однако с недавнего времени и эту возможность убрали: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешествующих, кроме тех, кто находится в "белом списке" и не представляет эпидемической опасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", как для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

Детальнее о правилах въезда говорится в разъяснении посольства Украины в Бельгии.

Напомним, ранее въезд из Украины закрыла Мальта. Впрочем, подавляющее большинство государств ЕС остаются открытыми для тех путешествующих из Украины, имеющих сертификат о вакцинации, при условии, что от последнего укола прошло не менее 14 дней.

Темы: БельгияУкраинатуризмвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия стала мировым лидером по распространению Covid

Определены 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси – Монастырский

Невакцинированным во Львовской области закрыли вход в пригородный транспорт

США предостерегают ЕС, что Россия может планировать нападение на Украину – Bloomberg

Терехов официально стал мэром Харькова

Новости 11 ноября: угрозы Лукашенко, отставка Ткаченко

Все новости...
Бельгия
Вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в Бельгию, как и в большинство стран ЕС
В МИД подтвердили закрытие границ Бельгии для путешествий из Украины
"Ноосфера" и "Борис Александров": переданные Украине суда получили новые названия
Последние новости
10:17
фото Оккупанты в Крыму незаконно арестовали адвоката украинских политзаключенных
09:59
Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
09:56
Минобороны назвало самые убыточные предприятия за ІІ квартал
09:34
Зеленский поговорил о Саакашвили с премьером Грузии: просит о допуске украинских врачей
09:31
Кличко обещает, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают, выделили 2 млрд грн
09:14
Известные российские миллиардеры предлагали за monobank 1 миллиард долларов – Forbes
08:55
Коронавирус: Черкасщина официально стала "красной"
08:40
Франция сохранила открытые границы для путешественников из Украины - Кулеба
08:30
В Эстонии готовятся к укреплению границы на фоне миграционного кризиса
08:15
Коронавирус унес жизни более 75 тысяч украинцев, за прошедшие сутки - 750 смертей
Все новости...