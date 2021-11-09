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Группа ромов удерживала в рабстве более 10 человек в Одесской области

Вторник, 9 ноября 2021, 15:53
Группа ромов удерживала в рабстве более 10 человек в Одесской области
фото ГПСУ

Правоохранители разоблачили противоправные действия группы лиц и освободили из трудового рабства 12 человек в Одесской области.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция Одесщины

Детали: По данным силовиков, три человека ромской национальности занимались трудовой эксплуатацией граждан на территории Белгород-Днестровского района.

Правоохранители провели санкционированные обыски по 8 адресам в селе Старокозаче Одесской области. Они обнаружили 11 мужчин и 1 женщину, выходцев из разных регионов Украины, которых содержали в ненадлежащих условиях и принуждали к тяжелому труду.

Как выяснили правоохранители, эксплуататоры подыскивали рабочих в Одессе среди людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении и не имевших постоянное местожительство.

Вербовщики обещали хорошую заработную плату (в размере от 7000 до 12000 грн в месяц), питание и бесплатное жилье. Приняв такое предложение, жертвы попадали в трудовое рабство, где под угрозами физической расправы выполняли полевую работу и работу по домашнему хозяйству.

Завербованных людей автотранспортом доставляли на территорию фермерского хозяйства в поселок Старокозаче Белгород Днестровского района, где расселяли в непригодных для проживания домах. Каждый день люди тяжело работали на полевых работах, проживали в бараках, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

На территории сооружений, где проживали завербованные лица, за ними постоянно наблюдали так называемые "бригадиры", контролировавшие соблюдение установленных правил: подъем и направление на работу, ограничивали их в передвижении по возвращении с работ.

Самостоятельно покинуть территорию потерпевшие не могли, а в случае неповиновения к ним применяли помимо психологического, еще и физическое насилие.

На момент обысков в трудовом рабстве находились 12 человек, которые освобождены. Пять из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 146 УК Украины (Незаконное лишение свободы или похищение людей).

Устанавливается круг лиц, причастных к указанному преступлению.

Украинская правда
Темы: Одесская областьПограничная службаполиция
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