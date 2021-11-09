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Зеленский поручил собрать СНБО в среду

Вторник, 9 ноября 2021, 17:13
ФОТО: СНБО

По поручению главы государства в среду соберется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: пресс-центр СНБО

Дословно: Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)".

Детали: Указано, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

По данным источника УП, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.

Украинская правда
Темы: СНБО
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