Зеленский поручил собрать СНБО в среду

По поручению главы государства в среду соберется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: пресс-центр СНБО

Дословно: Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)".

Детали: Указано, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

По данным источника УП, одной из приоритетных тем повестки дня будет энергетика.