Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Сейм Литвы поддержал предложение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за усиления "шантажа мигрантами".

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Чрезвычайное положение начнет действовать с 10 ноября и введено на один месяц.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен перед голосованием выразила уверенность, что парламент поддержит такой шаг.

"Сейм и правительство уже приняли меры для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, но их сейчас уже недостаточно. Из-за усиления гибридной атаки белорусского режима против Польши, ее организованный и массовый характер, сейчас такой шаг необходим", - заявила она.

Утром Кабмин согласился с необходимостью введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает такое решение и призвал депутатов проголосовать за него. Он также отметил, что этот шаг минимально повлияет на права и свободы литовцев, проживающих в приграничной зоне.

Еще с конца июля, с первым обострением миграционного шантажа, в Литве была объявлена ​​экстремальная ситуация государственного масштаба.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая двигается к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.