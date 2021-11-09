Новая пешеходная зона: проезд в центре Киева закрывают для автомобилей

Бессарабский проезд в центре Киева станет пешеходной зоной.

Источник: сообщение заместителя главы КГГА Александра Густелева в Facebook

Прямая речь Густелева: "С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной!

В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде".

Подробности: Он добавил, что движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

На улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского к Бессарабской площади создается новая дополнительная парковка.

Гестелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будет открываться в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.