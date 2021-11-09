Новая пешеходная зона: проезд в центре Киева закрывают для автомобилей
Бессарабский проезд в центре Киева станет пешеходной зоной.
Источник: сообщение заместителя главы КГГА Александра Густелева в Facebook
Прямая речь Густелева: "С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной!
В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде".
Подробности: Он добавил, что движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.
На улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского к Бессарабской площади создается новая дополнительная парковка.
Гестелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будет открываться в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.