Премьер Польши: Лукашенко исполняет сценарий Путина по восстановлению Российской империи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Сейме по поводу атаки мигрантов на восточную границу страны, заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет TVP Info.

"Необходимо особо подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы грубо нарушается. Это первая подобная ситуация за 30 лет, когда мы можем сказать, что цельность наших границ подвергается испытанию", - сказал Моравецкий во время выступления в Сейме.

Он сказал, что авторами действий, которые дестабилизируют ситуацию на Востоке, являются Александр Лукашенко под руководством президента РФ Владимира Путина.

Моравецкий сказал, что неоимперская политика России прогрессирует и назвал Лукашенко "исполнителем сценария восстановления Российской империи".

По его словам, белорусский диктатор, совершивший нападение на польскую границу, "имеет в Москве руководителя в лице Владимира Путина" и демонстрирует свою решимость реализовать этот сценарий.

По мнению Моравецкого, "на восточной границе мы имеем дело не только с прямым применением насилия против польского государства, но и постановкой спектакля".

"Речь идет о внесении хаоса не только в нашей стране, но и во всем ЕС. Сегодня мы противостоим этому при других обстоятельствах, чем в 2015 или 2016 году. Мы убедили партнеров НАТО и ЕС в том, что мы совместно защищаем восточную границу Альянса и Союза", - добавил Моравецкий.

Премьер заявил, что на границе с Белоруссией разбили лагеря не беженцы, а мигранты.

"Их привезли для дестабилизации ситуации в Польше, странах Балтии и Евросоюза как живые щиты", – сказал польский премьер.

Во вторник, 9 ноября, Александр Лукашенко в телефонном разговоре заявил президенту РФ Владимиру Путину об "особом беспокойстве" из-за стягивания к границе регулярных войск Польши в связи с миграционным кризисом.

Беларусь обвинила Польшу в безосновательных и неправомерных обвинениях в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.